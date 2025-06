Der Präsident der Vereinigten Staaten (US), Donald Trump, sagte der Wall Street Journal, dass die USA über Israels Pläne zur Attacke auf den Iran informiert seien. Trump fügte hinzu, dass er am Donnerstag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu gesprochen habe und plante, am Freitag erneut mit ihm zu sprechen. "Ein Angriff wäre großartig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...