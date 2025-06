New York - Israels Angriff auf Atomanlagen und Militärs im Iran hat am Freitag die Anleger am US-Aktienmarkt ein Stück weit verschreckt. Der New Yorker Leitindex Dow gab im frühen Handel um 1,48 Prozent auf 42.331,01 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,00 Prozent auf 5.984,68 Zähler, und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 büsste 1,07 Prozent auf 21.679,85 Zähler ein. Die Börsen reagierten weltweit zwar besorgt, aber nicht ...

