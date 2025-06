© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E

Mit einem gewaltigen Aufstieg von fast 150.000 Pozent hat ein kleiner australischer Gesundheitstechniker Anleger in kurzer Zeit zu Millionären werden lassen - und die Gründer zu Milliardären.Pro Medicus, ein ursprünglich unbekanntes australisches Gesundheits-Tech-Unternehmen, hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten Unternehmen Australiens entwickelt. Der Aktienkurs der Firma hat innerhalb von 14 Jahren eine beeindruckende Rallye von fast 150.000 Prozent hingelegt! Was steckt hinter diesem spektakulären Anstieg und den Erfolgen des Unternehmens? Diese bemerkenswerte Kursentwicklung hat das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 28,3 Milliarden australischen …