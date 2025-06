Berlin - Nach den Militärschlägen Israels im Iran hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) die Route seiner derzeit laufenden Nahostreise geändert. Er werde nach seiner Station in Ägypten weiter nach Saudi-Arabien reisen, teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag mit.



Ursprünglich war geplant, dass Wadephul im Rahmen seiner Nahostreise als letzte Station auch Israel besucht, um über die Situation im Gazastreifen zu sprechen. Ob es bei diesen Plänen bleibt, ist noch unklar.



Israel hatte in den frühen Morgenstunden Angriffe auf Ziele im Iran gestartet und dabei mehrere hochrangige Militärvertreter ausgeschaltet. Die Maßnahmen bezeichnete die israelische Regierung als "Präventivschlag" gegen das iranische Atomprogramm. Der Iran hatte in der Folge Vergeltung angekündigt - zahlreiche Drohnen wurden offenbar bereits in Richtung Israel losgeschickt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur