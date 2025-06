Der Dow Jones fiel am Freitag um rund 500 Punkte im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages. Israel startete am späten Donnerstag eine überraschende Angriffswelle auf den Iran. Die Angriffe, inmitten eines bereits angespannten Nahen Ostens, haben die Wochengewinne des Dow ausgelöscht. Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Freitag und verlor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...