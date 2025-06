Goldpreise steigen auf ein Fünf-Wochen-Hoch angesichts geopolitischer Spannungen und einer dovishen Fed-AussichtIsrael greift Iran an, was Ängste vor einem umfassenderen Krieg schürt und die Flucht in Gold antreibt.XAU/USD erreicht 3.446 USD, bevor er aufgrund von Gewinnmitnahmen nachgibt; Augen auf die Fed-Entscheidung und die US-Daten nächste Woche ...

