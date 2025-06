NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla haben am Freitag nach Neuigkeiten zu Regierungsvorschriften für selbstfahrende Autos ihre Verluste abgeschüttelt und sind ins Plus gedreht. Zuletzt legten sie an der Spitze des Nasdaq 100 um 4,1 Prozent auf 332,07 US-Dollar zu. Die Anteile der Google -Mutter Alphabet schüttelten ihre Verluste ebenfalls ab und legten um 0,6 Prozent zu. Uber verringerten ihr Minus auf 1,3 Prozent.

Die US-Regierung will den Einsatz selbstfahrender Autos ohne Fahrersteuerung erleichtern. Aktuelle Vorschriften verlangen derzeit, dass Autohersteller, die selbstfahrende Fahrzeuge ohne Lenkrad und Bremspedale einsetzen wollen, eine Ausnahme von den bundesstaatlichen Sicherheitsstandards beantragen müssen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) wolle dieses Ausnahmeverfahren nun "straffen", da es bislang zu langwierigen Bearbeitungszeiten von teilweise mehreren Jahren geführt habe, teilte die Behörde am Freitag auf ihrer Website mit./ck/men