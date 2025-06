Der dänische Biopharma-Konzern Novo Nordisk drückt weiter kräftig aufs Gaspedal. Am Donnerstag hat das Unternehmen einen Erfolg für seinen Hoffnungsträger Amycretin melden können. Zudem will Novo Nordisk in Zukunft verstärkt auf Künstliche Intelligenz setzen. Hier hat man eine Kooperation mit Nvidia gestartet. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Chancen dieser Zusammenarbeit und gibt einen Einblick, was die jüngsten News zu Amycretin für das Unternehmen bedeuten.

