München - Vincent Kompany, Trainer des FC Bayern München, sieht das Aufwachsen in einer Sozialbaugegend als einen wesentlichen Grund für seine erfolgreiche Karriere.



"Meine Herkunft ist kein Nachteil, sondern eine Stärke", sagte der belgische Fußballtrainer dem "Spiegel". Kompany wuchs in einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel auf. Der Weg auf die Münchner Trainerbank sei vollkommen unwahrscheinlich gewesen, sagte Kompany zu Beginn seiner Zeit beim FC Bayern. Als Sohn eines Flüchtlings aus dem Kongo hätte seine Chance auf diese Karriere bei "nullkommanullnullirgendwas Prozent" gelegen.



Alles im Quartier Nord sei von Härte geprägt gewesen, sagte Vincent Kompany nun dem "Spiegel": die Wohnsituation, die Schulen, die Zukunftsaussichten. Dass er es dennoch so weit gebracht hat, lag auch an einem Gespräch mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter, die damals beim Arbeitsamt beschäftigt war. Als er elf Jahre alt war, habe sie ihm gesagt, dass Menschen mit erkennbarer Migrationsgeschichte statistisch gesehen zweimal so schwer einen Job fänden wie die anderen. "Dieses Gespräch werde ich nie vergessen", sagte Kompany dem "Spiegel". Er habe damals einen Entschluss gefasst: "Ab jetzt arbeite ich doppelt so hart. Dann werde ich doppelt so gut."





