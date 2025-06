Anzeige / Werbung Seit März gab es keine Berichterstattung mehr, doch hinter den Kulissen wurde konsequent weitergebaut. Willkommen zurück bei Pioneer: (WKN: A411W8 | Cboe CA: JPEG) startet Kora AI und automatisiert Bitcoin-Treasury Willkommen zurück, liebe Leser - Pioneer (WKN: A411W8 | Cboe CA: JPEG) meldet sich mit einem echten Meilenstein zurück. Jetzt präsentiert das Unternehmen einen entscheidenden Schritt in seiner Roadmap: die Einführung von Kora AI, einem hauseigenen KI-gesteuerten Automatisierungstool zur Optimierung der eigenen digitalen Asset-Treasury. Im Klartext: Pioneer nutzt künstliche Intelligenz, um seine Solana (SOL) Bestände in Bitcoin (BTC) umzuschichten - automatisch, risikobewusst und renditeorientiert. Kora AI geht live - und übernimmt das Asset Management Die Kora AI-Plattform ist ab sofort im Live-Betrieb und wird innerhalb der Unternehmensreserven eingesetzt, um SOL-Staking-Erträge sowie Teile des SOL-Bestands schrittweise in BTC umzuwandeln. Dabei werden vordefinierte Schwellenwerte und risikoadjustierte Entscheidungslogiken berücksichtigt - vollständig automatisiert durch KI. "Diese Treasury-Strategie spiegelt unser Engagement für Kapitaleffizienz, Automatisierung und plattformbasierte Performance wider", so CEO Darcy Taylor. Pioneer hält aktuell 2.094 SOL und 0,269 BTC - und setzt mit dem Kora-Rollout auf ein hybrides Modell aus operativer Rendite (Staking-Yield) und Wertaufbewahrung (BTC). Der entscheidende Unterschied: Pioneer investiert nicht nur in Krypto und KI - das Unternehmen setzt KI gezielt zur Verwaltung seiner digitalen Vermögenswerte ein. Vom passiven Bestand zur programmierbaren Kapitalstruktur Die Strategie im Überblick: Kora AI als Automatisierungskern : Die Plattform übernimmt Entscheidungslogik, Schwellenwertmanagement und automatisierte Umwandlungen von SOL zu BTC.

Dynamisches Allocation-Modell : Künftig werden SOL-Staking-Erträge sowie Anteile des SOL-Hauptbestands systematisch in BTC umgeschichtet - unter Einhaltung definierter Risikogrenzen.

Kommerzialisierung im Blick : Die interne Nutzung ist Teil eines Beta-Launchs mit Blick auf spätere Lizenzierung, White-Label-Partnerschaften und SaaS-Modelle. Kora AI soll auch externen Unternehmen zur Verfügung stehen - und damit zur skalierbaren Einnahmequelle werden. Mit dieser Strategie verwandelt Pioneer seine Treasury in ein intelligentes, KI-gesteuertes Portfolio - das denkt, reagiert und eigenständig wächst. Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken! Strategische Beteiligungen: Pioneer baut nicht nur, sondern besitzt aktiv mit Was Pioneer (WKN: A411W8) von anderen AI- oder Krypto-Playern unterscheidet, ist der strategische Tiefgang. Parallel zum internen Tech-Ausbau hält das Unternehmen aktive Beteiligungen an börsennotierten KI- und Digital-Asset-Firmen, die eigene Umsätze generieren - mit starker inhaltlicher Verzahnung. Ein Überblick: TAO Alpha Plc (LSE: TAO.L) Ein auf dem Bittensor-Netzwerk basiertes Unternehmen, das KI-Agenten einsetzt und für deren Output in TAO-Coins vergütet wird. BTC wird hier als Energiequelle für Subnets und dezentrale KI-Services integriert. Pioneer ist hier strategischer Mitgestalter der nächsten KI-Generation. Cykel AI Plc (LSE: CYK.L) Spezialisiert auf KI-Automatisierung von Geschäftsprozessen. Kürzlich erfolgte eine Platzierung über 750.000 £. Gleichzeitig kündigte Cykel BTC-Treasury-Adoption an - ein klarer Schulterschluss mit der Pioneer-Strategie. Zwei Wege, ein Ziel - KI + Kapital. Supernova Digital Assets Plc (Aquis: SOL.AQ) Supernova hält über 27.000 SOL und fokussiert sich als AI-getriebenes Beteiligungsvehikel vollständig auf das Solana-Ökosystem. Pioneers SOL-Überzeugung findet hier strategische Verstärkung. Ein ganzes Netzwerk in Bewegung - und Pioneer sitzt mittendrin. Sundae Bar Plc (AIM: SBAR.L) Ein KI-Agenten-Marktplatz mit BTC-Reservenmodell, der Entwickler mit Unternehmen vernetzt. Ziel: skalierbare, automatisierte KI-Lösungen für reale Geschäftsbedarfe. Kora AI könnte in solchen Systemen zukünftig das operative Rückgrat bilden. Das große Bild: Kora ist erst der Anfang Der heutige Launch von Kora AI ist mehr als ein Funktions-Update - er markiert den Übergang zur aktiven, realwirtschaftlichen Umsetzung der Unternehmensvision. Pioneer (WKN: A411W8) ist kein KI-Hype-Unternehmen ohne Substanz. Es handelt sich um einen plattformgetriebenen, kapitalbewussten Tech-Inkubator, der: seine eigene Treasury per KI automatisiert,

strategisch an externen Akteuren beteiligt ist,

und Kora mittelfristig als kommerzielle Lösung für Dritte bereitstellen will. Warum das jetzt wichtig ist Drei Megatrends laufen derzeit zusammen: AI-Infrastruktur fragmentiert sich - hin zu dezentralen, agentenbasierten Modellen. Bitcoin wird erneut als Treasury-Grundpfeiler entdeckt - insbesondere in Zeiten makroökonomischer Unsicherheit. Solana zeigt überlegene Performance in Entwickleraktivität, Transaktionsvolumen und Systemintegration. Pioneer (WKN: A411W8) positioniert sich exakt an diesem Schnittpunkt. Fazit: Die Automatisierung hat begonnen - und das Kapital denkt jetzt mit Mit dem heutigen Update zeigt Pioneer (WKN: A411W8), dass es nicht nur Ideen, sondern funktionsfähige Technologien mit direktem operativen Nutzen liefert. Kora AI ist live - als intelligenter Treasury-Manager

Die SOL-BTC-Allokation ist nun automatisiert und renditestark

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu. 1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie: Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen. Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen. Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren. Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. 