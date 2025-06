Lithium ist das neue Öl der Energiewende - doch der Preisverfall der letzten Monate sorgt für Unsicherheit in der Branche. Einer, der trotzdem optimistisch bleibt, ist Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech Lithium. Im exklusiven Podcast-Gespräch mit NebenwerteWelt erklärt er, warum er gerade jetzt an den Aufbau eines der ersten europäischen Lithium-Konverter in Brandenburg glaubt - und welche strategischen Karten Rock Tech Lithium in der Hand hält.

> "Wir sind bereit für den Baubeginn - jetzt kommt es auf die letzten Finanzierungsbausteine an."

Das Projekt in Guben ist zentral für Europas Batterie-Industrie. Harbecke berichtet von umfangreichen Genehmigungen, staatlichen Förderzusagen und einem starken Netzwerk strategischer Partner - darunter auch ein Joint Venture in Bosnien, das die Rohstoffbasis für eine europäische Wertschöpfungskette sichern soll. Besonders interessant: die Rolle Chinas als einerseits Wettbewerber, andererseits möglicher Kooperationspartner im globalen Markt.

Auch auf die Zukunft des Lithiummarktes geht Harbecke detailliert ein: Aktuell sei der Markt "am Boden", aber das biete Chancen. Rock Tech hat in der Krise an Kostenstruktur und Technologie gearbeitet - mit dem Ziel, auch bei niedrigeren Preisen profitabel zu produzieren.

Warum das Timing jetzt entscheidend ist, was es mit dem kanadischen Projekt bei Georgia Lake auf sich hat, und weshalb Harbecke vom CEO-Posten in den Chairman-Modus gewechselt ist, hören Sie im aktuellen Podcast.

