Berlin - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat das Vorgehen der israelischen Regierung gegen den Iran verteidigt. "Israel hat das Recht, sich und seine Bürger zu schützen", schrieb der CDU-Politiker am Samstag auf "X".



"Das iranische Regime will Israel vernichten und baut dazu an der Atombombe", hob der Ex-Bundesminister hervor. "Gleichzeitig muss alles getan werden, um einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Der beste Weg: Iran muss sein Nuklearprogramm beenden", zeigte sich Spahn überzeugt.





