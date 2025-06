Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Osten und Süden Deutschlands.



Betroffen seien insbesondere die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern, teilte der DWD am Sonntag in Offenbach mit. Die Unwetter könnten zu Überflutungen von Kellern und Straßen führen. Auch Schäden durch Hagelschlag an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen seien möglich.



Die aktuellen Warnungen gelten zunächst von 15 Uhr bis 18 Uhr am Sonntag. Eine Verlängerung der Warnungen oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sei möglich, so der DWD. Die feuchtwarme Luft habe sich bis in die östlichen Landesteile ausgebreitet, wodurch die Gewittergefahr gestiegen sei, hieß es weiter. Eine Kaltfront bringe hingegen kühlere und trockenere Luft in den Nordwesten und Westen Deutschlands.



Erste kräftigere Gewitter bildeten sich bereits in Ostbayern sowie ausgehend vom Thüringer Wald und Erzgebirge. Im Vordergrund stehe der Starkregen, lokal könne es aber auch größeren Hagel und Sturm geben. Die Gewitter zögen ostwärts, so der Wetterdienst.





© 2025 dts Nachrichtenagentur