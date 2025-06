Berlin - An deutschen Bahnhöfen und in dazugehörigen Bereichen hat es im Jahr 2024 insgesamt 609 Messerattacken gegeben. Das berichtet der "Stern" unter Berufung auf Behördenangaben. In 487 Fällen passierte der Angriff direkt an Bahnhöfen, an Haltepunkten oder an Haltestellen der S-Bahn. 121-mal erfolgte die Attacke auf freier Strecke, einmal an einer Bahnanlage außerhalb eines Bahnhofs.



Damit ist die Zahl der Messerangriffe an Bahnhöfen und in Zügen zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau. 2023 hatte die Bundespolizei insgesamt 639 solcher Taten registriert.



Gestiegen ist die Zahl der Fälle, bei denen die Bundespolizei bei Kontrollen im Bahnbereich ein mitgeführtes Messer feststellte, das aber nicht zum Einsatz kam: Es waren 343. Im Vergleich: 2023 wurde 298 ein Messer registriert.



Für die Zeit von Januar bis April 2025 registrierte die Bundespolizei 210 Delikte, bei denen ein Messer verwendet wurde und weitere 142, bei denen das Messer mitgeführt.





© 2025 dts Nachrichtenagentur