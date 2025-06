Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, feiert als offizieller Partner die Eröffnung des FIFA Club World Cup 2025 und bekräftigt damit sein langjähriges Engagement für den globalen Sport. Für Hisense ist jedes Spiel nicht nur ein Wettbewerb, sondern eine Gelegenheit, durch Technologie zu inspirieren, zu verbinden und zu führen.Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2018 und 2022 sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2016, 2020 und 2024 baut Hisense seine Verbindung zu den prestigeträchtigsten Turnieren der Welt weiter aus. Die Marke hat ihren Einfluss durch hochkarätige Partnerschaften in anderen Bereichen weiter ausgebaut, darunter PSG, NBA (Nordamerika), NRL (innerhalb Australiens), Real Madrid (Naher Osten, Afrika und Spanien), NASCAR (USA), Red Bull Racing in der Formel 1 sowie führende Organisationen im E-Sport und Fußball.Für Fans, die von zu Hause aus zuschauen, definiert Hisense das Spieltagserlebnis neu. Laut Omdia wird Hisense mit einem Marktanteil von 56,7 % in den Jahren 2023, 2024 und im ersten Quartal 2025 den weltweiten Markt für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr anführen und damit ultra-große Bildschirme liefern, die die Stadionatmosphäre in Wohnzimmern weltweit nachbilden. Jeder Pass, jedes Tor und jede Jubelszene werden mit beeindruckender Klarheit wiedergegeben, sodass die Fans sich als Teil des Geschehens fühlen.Mit Blick auf die Zukunft bleibt Hisense seiner Markenmission verpflichtet, das Leben der Menschen durch innovative Technologie zu bereichern. Durch den Ausbau seiner Präsenz auf verschiedenen Sport- und Unterhaltungsplattformen strebt Hisense danach, unvergessliche Momente zu schaffen, die Fans auf der ganzen Welt verbinden. Durch kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Display- und Audiotechnologie möchte die Marke Leidenschaft wecken, Zusammenhalt fördern und jeden Zuschauer dazu befähigen, den Moment mit "Own the Moment" zu genießen.Durch die starke Synergie aus Sportpartnerschaften und innovativen Bildschirmlösungen ermöglicht Hisense Fans weltweit weiterhin, en Moment mit "Own the Moment" zu genießen und die Spannung des Wettbewerbs zu erleben - unabhängig davon, wo sie sich befinden.Informationen zu HisenseDas 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022-2024) und den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023-Q12025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025 engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711123/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-feiert-als-offizieller-partner-den-start-des-fifa-club-world-cup-und-erreicht-damit-einen-neuen-meilenstein-in-seiner-globalen-reise-im-sportbereich-302481998.htmlPressekontakt:Haoyu Liu,haoyu.liu@rfcomms.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/6055753