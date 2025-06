SanLucar, die Premium-Marke für hochwertiges Obst und Gemüse, baut ihre Präsenz in Frankreich weiter aus und übernimmt in einem ersten Schritt bedeutende Anteile an dem französischen Unternehmen Buonanno. Foto © SanLucar Gemessen am Volumen ist Frankreich der drittgrößte Obst- und Gemüsemarkt Europas mit insgesamt 10 Millionen Tonnen....

