Das Treffen bringt am 18. und 19. Juni, in Huelva, Spanien, mehr als 1.700 Fachleute zusammen, um wichtige Themen wie Wasser, Gesundheit, Innovation und neue Märkte zu diskutieren, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Der von Freshuelva organisierte Internationale Kongress für Beeren feiert am 18. und 19. Juni seine 10. Ausgabe und etabliert sich als "globaler...

Den vollständigen Artikel lesen ...