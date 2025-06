USD/CHF steigt in der frühen europäischen Sitzung am Montag auf fast 0,8125. Der optimistische Michigan Consumer Sentiment Index unterstützt den US-Dollar. Die Fed wird voraussichtlich die Zinssätze bei der Sitzung im Juni am Mittwoch unverändert lassen. Das Paar USD/CHF gewinnt während der frühen europäischen Sitzung am Montag an Stärke und nähert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...