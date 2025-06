DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Finanzierung über EUR 120 Mio. gesichert - wichtiger Meilenstein der Refinanzierung 2025 erreicht

Peach Property Group AG: Finanzierung über EUR 120 Mio. gesichert - wichtiger Meilenstein der Refinanzierung 2025 erreicht



Zürich (pta000/16.06.2025/07:00 UTC+2)

• Neue Kreditfazilität von insgesamt EUR 120 Mio. abgeschlossen • Finanzierung läuft über einen Zeitraum von fünf Jahren • Positive Rückmeldung hinsichtlich des Zugangs zum besicherten Kreditmarkt

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat eine großvolumige Kreditvereinbarung über EUR 120 Mio. mit einer der größten deutschen Banken abgeschlossen. Die grundbuchlich besicherte Finanzierung hat eine Laufzeit von fünf Jahren zu marktüblichen Konditionen, dient dem Unternehmen in erster Linie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und stärkt die Kapitalstruktur nachhaltig. Sie ist ein weiterer wichtiger Baustein für den Abschluss der bilanziellen Transformation der Peach Property Group im Jahr 2025. Von den EUR 120 Mio. werden EUR 30 Mio. für die vorzeitige Rückführung bestehender besicherter Finanzierungen eingesetzt. Die darüber hinausgehende freie Liquidität dient im Wesentlichen zur Refinanzierung eines Teils des verbliebenen Restnominals von EUR 173 Mio. der Anleihe mit Fälligkeit im November 2025.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer der Peach Property Group: "Durch die Kreditfazilität unserer Partnerbank kommen wir in unserer finanziellen Transformation einen großen Schritt weiter. Unser Refinanzierungsziel ist klar: Wir wollen eine Bilanz mit einem langfristigen, grundpfandrechtlich gesicherten Kreditprofil. Die Neufinanzierung zu angemessenen Konditionen ist zugleich ein Beleg für das Vertrauen, das wir durch die verschiedenen strukturellen Massnahmen der vergangenen zwölf Monate am Kapital- und Finanzierungmarkt zurückgewonnen haben. Hinsichtlich des verbleibenden Teils des im November 2025 fälligen Bonds befinden wir uns bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Wir gehen daher davon aus, dass auch der letzte Schritt für die vollständige Ablösung des Bonds gelingen wird."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck, CEO Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

