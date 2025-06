Der DAX hat am Freitag im Zuge der Nahost-Eskalation nachgegeben. Er schloss mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 23.516,23 Punkten und verzeichnete damit den sechsten Handelstag in Folge Verluste. Und auch der Start in die neue Woche dürfte erneut schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,5 Prozent tiefer auf 23.406 Punkte.Auf der Terminseite ist es am Montag sehr ruhig, im weiteren Wochenverlauf stehen aber die Zinsentscheide mehrerer großer Notenbanken auf dem Programm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...