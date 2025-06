Original-Research: Almonty Industries Inc. - von GBC AG



Almonty Industries Inc.

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,52 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Almonty treibt Entwicklung der Sangdong-Mine voran, gleichzeitig steigen die Wolframpreise weiter an

Almonty Industries hat die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 im Rahmen der Erwartungen veröffentlicht und seine Position als einer der strategisch bedeutendsten Anbieter kritischer Mineralien in der westlichen Hemisphäre erneut bekräftigt. Das Unternehmen setzt weiterhin konsequent seine operative Roadmap um, investiert zielgerichtet Kapital und stärkt seine geopolitische Positionierung zu einem Zeitpunkt, an dem das globale Interesse an zuverlässigen nichtchinesischen Wolframquellen deutlich zunimmt. Nach einer deutlichen Preisrallye bei Wolfram seit Februar und der weiteren Reduzierung der Risiken im Zusammenhang mit der Sangdong-Mine in Südkorea haben wir unsere Prognosen sowie unser Bewertungsmodell angepasst. Infolgedessen erhöhen wir unser Kursziel von bisher CAD 4,20 (EUR 2,69) auf CAD 5,50 (EUR 3,52) und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

Almonty erzielte im Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2025 einen Umsatz von CAD 7,91 Millionen, was einem leichten Anstieg gegenüber CAD 7,82 Millionen im ersten Quartal 2024 entspricht. Diese konstante Entwicklung basiert auf stabiler Produktion und stabilen Preisen in der Panasqueira-Mine in Portugal. Das Einkommen aus dem Bergbaubetrieb stieg im Jahresvergleich um 24 Prozent auf CAD 0,75 Millionen, was auf höhere realisierte Wolframpreise sowie verbesserte operative Effizienz zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA belief sich im Quartal auf CAD -3,5 Millionen im Vergleich zu CAD -1,3 Millionen im ersten Quartal 2024, was vor allem erhöhte Unternehmensausgaben widerspiegelt, da Almonty sich auf den Produktionsbeginn in Sangdong vorbereitet. Die gestiegenen Kosten resultieren in erster Linie aus nicht liquiditätswirksamer aktienbasierter Vergütung, den Kosten der Sitzverlegung von Kanada in die Vereinigten Staaten sowie der Neubewertung der Warrants. Der Nettoverlust in Höhe von CAD -34,6 Millionen resultierte im Wesentlichen aus einem nicht liquiditätswirksamen Verlust in Höhe von CAD 25,8 Millionen aufgrund der IFRS bedingten Neubewertung von Warrant-Verbindlichkeiten infolge eines deutlichen Anstiegs des Aktienkurses. Diese buchhalterische Behandlung hat keinerlei Auswirkungen auf Liquidität oder Cashflow des Unternehmens.

Der bedeutendste operative Meilenstein im ersten Quartal war der erhebliche Fortschritt beim Abschluss der Bauarbeiten an der Sangdong-Mine. Die Errichtung der Anlage nähert sich dem Abschluss, die Installation der Aufbereitungsanlage befindet sich in der Endphase und die letzte Tranche des Projektfinanzierungskredits der KfW IPEX Bank über 75,1 Millionen US Dollar wurde abgerufen. Die Inbetriebnahme wird in Kürze erwartet, die erste Erzverarbeitung ist für die zweite Jahreshälfte 2025 vorgesehen. Mit ihrem hohen Erzgehalt, großem Ressourcenvolumen und nahezu fertiggestellter vertikaler Integration, einschließlich geplanter Wolframoxid-Aufbereitungsanlage, wird Sangdong zu einem strategisch bedeutenden Element in der globalen Wolframversorgung. Die niedrige Kostenstruktur des Projekts bietet Schutz vor Preisschwankungen und macht Almonty zu einem idealen Langzeitlieferanten für preissensible Industrie- und Verteidigungskunden.

Strategisch gesehen stärkt Almonty weiterhin gezielt seine geopolitische Ausrichtung an westliche Regierungen. Im Berichtszeitraum sicherte sich das Unternehmen eine wegweisende Abnahmevereinbarung mit einem führenden US-amerikanischen Rüstungsunternehmen zur exklusiven Lieferung von Wolframoxid für den Einsatz in amerikanischen Verteidigungssystemen. Diese Vereinbarung bestätigt Almontys Rolle als essenzieller vorgelagerter Partner in der US-Verteidigungslieferkette. Darüber hinaus wurde Almonty eingeladen, am von der Defense Advanced Research Projects Agency DARPA finanzierten Critical Minerals Forum teilzunehmen. Diese Teilnahme gewährt Zugang zu künstlich intelligenter Prognosetechnologie zur Bewertung von Nachfrage, Preisentwicklung und geopolitischem Risiko im Bereich kritischer Rohstoffe und wird die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, langfristige kommerzielle Vereinbarungen zu strukturieren und Kapital effizient zu allokieren.

Zusätzlich gab Almonty den Abschluss einer verbindlichen Abnahmevereinbarung mit dem US-Rüstungsunternehmen Tungsten Parts Wyoming TPW und dem israelischen Wolframverarbeiter Metal Tech MT bekannt, ein bedeutender Schritt in der strategischen Ausrichtung auf nationale Sicherheitsziele. Gemäß den Vertragsbedingungen wird TPW mindestens 40 Tonnen Wolframoxid pro Monat abnehmen, wobei die gesamte Menge ausschließlich für US-Verteidigungsanwendungen wie Raketen, Drohnen und Munitionssysteme vorgesehen ist. MT wird das Oxid in Israel oder den Vereinigten Staaten zu Metallpulver, verarbeiten das ausschließlich in TPWs Verteidigungsproduktionsprogrammen Verwendung findet. Die Lieferungen beginnen mit dem Start der kommerziellen Produktion von Wolframoxid durch Almonty und werden zu einem vereinbarten Mindestpreis abgewickelt, wobei keine Obergrenze auf den Preisanstieg gesetzt ist und qualitätsbedingte Anpassungen berücksichtigt werden. Der Vertrag läuft zunächst über drei Jahre ab der ersten Lieferung und verlängert sich anschließend automatisch jährlich. Diese Vereinbarung sichert nicht nur planbare Erlöse und langfristige Nachfrage, sondern unterstreicht Almontys Rolle als zentraler vorgelagerter Lieferant in der US-Verteidigungskette.

Im Bereich Corporate Governance wurde Alan Estevez, ehemaliger US-Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit, in den Verwaltungsrat berufen. Estevez bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Verteidigungslogistik, Exportkontrolle und Rohstoffpolitik ein und wird voraussichtlich Almontys Anbindung an strategische US-Initiativen weiter vertiefen. Parallel dazu erhielt das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre zur Sitzverlegung in die Vereinigten Staaten; Ein Schritt der die Unternehmensstruktur stärker an die wachsenden Geschäftsinteressen in den USA anpasst. Das Management hat signalisiert, dass dieser Übergang die geplante Notierung an der NASDAQ kurzfristig ermöglichen soll. Eine NASDAQ-Listung würde Almontys Investorenbasis deutlich erweitern, die Liquidität erhöhen und das Profil bei institutionellen und strategischen Anlegern mit Fokus auf kritische Materialien und nationale Sicherheit stärken.

Das makroökonomische Umfeld für Wolfram hat sich ebenfalls spürbar verbessert. Die Marktpreise für Ammoniumparatungstat APT sind von 342,50 US Dollar pro MTU Ende Februar auf 430,00 US Dollar pro MTU Anfang Juni 2025 gestiegen, ein Anstieg von rund 25 Prozent. Dieser Aufwärtstrend spiegelt sowohl ein verknapptes Angebot als auch eine gestiegene Nachfrage wider, insbesondere aus dem Verteidigungs- und Halbleitersektor westlicher Volkswirtschaften. Vor dem Hintergrund dieser Marktentwicklung haben wir unsere langfristige Preisannahme für Wolfram von zuvor 325 auf 375 US Dollar pro MTU erhöht und für die kurzfristige Entwicklung einen Preisbereich von 410 bis 450 US Dollar modelliert. Diese Anpassung verbessert das Cashflow Profil von Sangdong insbesondere in den ersten Hochlaufjahren erheblich und erhöht unseren geschätzten Unternehmenswert. Infolgedessen steigt unser aus dem DCF-Modell abgeleitetes Kursziel auf CAD 5,50.

Mit Blick nach vorn erwarten wir weitere positive Katalysatoren, darunter die Inbetriebnahme und den Produktionshochlauf in Sangdong, Fortschritte beim NASDAQ-Listing nach der Sitzverlegung sowie zusätzliche strategische Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Wolframoxid- und Molybdänproduktion des Unternehmens. Darüber hinaus rechnen wir mit weiteren Details zur geplanten vertikal integrierten Nano Wolframoxid Anlage, deren Inbetriebnahme zwischen 2027 und 2028 vorgesehen ist und die signifikantes nachgelagertes Wertschöpfungspotenzial bietet.

Almonty Industries ist einzigartig positioniert als transparenter konfliktfreier westlicher Anbieter von Wolfram zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten und verbündete Staaten aktiv ihre Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen reduzieren. Mit hochwertigen Vermögenswerten staatlich gesicherter Finanzierung, strategischen Partnerschaften sowie steigenden Marktpreisen bietet Almonty erhebliches Upside-Potenzial. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf CAD 5,50 (EUR 3,52) von zuvor CAD 4,20 (EUR 2,69), was sowohl die verbesserten Fundamentaldaten des Wolframmarkts als auch die zunehmende Sichtbarkeit hinsichtlich der Wertrealisierung von Sangdong widerspiegelt.

