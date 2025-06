Die Aktien von Tesla haben sich zuletzt wieder sehr stark präsentiert. Am Freitag gingen sie mit einem Plus von 1,9 Prozent hinter Diamondback Energy als zweitstärkster Wert des Tages im Nasdaq 100 aus dem Handel. Im Wochenvergleich ist das Papier von Tesla mit einem Plus von gut zehn Prozent der beste Werte im Technologiewerteindex vor Diamondback Energy und Palantir Technologies.Neben einer Entspannung des Streits zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Firmenlenker Elon Musk und der Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...