In den vergangenen Monaten sind die Aktien von Strategy, Metaplanet & Co. massiv nach oben geschossen. Doch jetzt könnten die Bitcoin-Holding-Unternehmen laut dem bekannten Analysten Matthew Sigel von VanEck ein Problem bekommen. Bitcoin-Holding-Unternehmen haben in den vergangenen Monaten massive Gewinne für Aktionäre angehäuft, einerseits durch den steigenden Bitcoin-Preis und andererseits durch die Möglichkeit, Kapitalerhöhungen zu einem Premium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...