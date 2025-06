EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: stock3 veröffentlicht testierte Geschäftszahlen 2024 - Konzernumsatz bei EUR 13,3 Mio., Erfolge aus Wachstumsinitiativen für 2025 zu erwarten



Corporate News stock3 AG: stock3 veröffentlicht testierte Geschäftszahlen 2024 - Konzernumsatz bei EUR 13,3 Mio., Erfolge aus Wachstumsinitiativen für 2025 zu erwarten Konzernjahresumsatz in Höhe von EUR 13,3 Mio. (+11 %)

Sehr erfreuliches EBITDA von EUR 0,9 Mio.

Übergeordnetes Ziel der Stärkung der Marktführerschaft im Segment Trading erreicht München, 16.6.2025 - Die Münchner stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8), Anbieterin der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3, hat heute ihre testierten Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht. Diese sind abrufbar unter https://inside.stock3.com/ir/geschaeftsbericht/. Mit einem Jahresumsatz von EUR 13,3 Mio. konnte die Prognose für 2024 eingehalten werden. Sehr erfreulich ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene, welches im Berichtszeitraum EUR 0,9 Mio. betrug und somit am oberen Rand der Prognose liegt. Die Erfolge im Jahr 2024, wie auch die Pläne für 2025, geben Anlass für einen überaus positiven Blick in die Zukunft. Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2024 um 11 % auf EUR 13,3 Mio. (2023: EUR 12 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf Konzernebene auf EUR 0,9 Mio. (2023: EUR -1,5 Mio.), einhergehend mit einer EBITDA-Marge von 6,8 %. Die stock3 AG erzielte einen Konzernjahresüberschuss in Höhe von EUR 0,2 Mio. (2023: EUR -1,5 Mio.). Der Jahresüberschuss der stock3 AG betrug EUR 1,0 Mio. (2023: EUR -1,7 Mio.). Zum 31.12.2024 verfügte die stock3 AG über liquide Mittel in Höhe von EUR 2,6 Mio. (31.12.2023: EUR 5,6 Mio.). "Wir freuen uns, dass unser Plan für 2024 aufgegangen ist: Für das vergangene Geschäftsjahr hatten wir uns vorgenommen, die anorganische Wachstumsinitiative umzusetzen, um Synergiepotenziale auf der Einnahmen- und Ausgabenseite zu schaffen. Unser Fokus der letzten 12 Monate, die Steigerung der Marge, wird auch 2025 im Mittelpunkt stehen. Ebenso ziehen sich die parallel angestoßene interne Produkt-Offensive und die Optimierung der Wertschöpfungskette bis ins laufende Jahr", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "So haben wir nicht nur die Qualität unserer Angebote im Paid Content-Segment für unsere Nutzerinnen und Nutzer auf das nächste Level gehoben, sondern auch noch enger mit unserer Brokerage-Tochter brokerize verknüpft. Zudem konnten wir unser übergeordnetes Ziel erreichen: die Stärkung unserer Marktführerschaft im Segment Trading bzw. bei an den Börsen besonders aktiven Nutzerinnen und Nutzern." Ausblick Das Jahr 2024 war von Optimierungen auf der Produktseite sowie Zukäufen geprägt. In der Folgezeit wird mehr denn je die Vision verfolgt, die Homebase für die besonders wertvolle Zielgruppe - anspruchsvolle Trader und aktive Anleger - zu sein. stock3 soll der beste One-Stop-Shop im deutschsprachigen Raum für den aktiven Börsianer sein - mit allen notwendigen Features für einen erfolgreichen Trading-Tag. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die 100%-Tochter brokerize GmbH. Diese konnte im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 1,74 Mio. ausgeführten Orders einen Anstieg der Tradezahlen um 6 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Auch der Blick auf das aktuelle Jahr stimmt sehr positiv - bereits im ersten Quartal konnte die Zahl der Transaktionen sowohl im Vergleich zum Vorquartal (+ 31 %) als auch zum Vorjahresquartal (+ 25 %) deutlich gesteigert werden. Generell ist die Entwicklung der Tradezahlen sehr erfreulich, da sowohl die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer als auch deren Aktivität gestiegen ist. Die Prognose für 2025 ist geprägt von weiteren Wachstumsimpulsen u.a. durch das neue Abo-Modell sowie von der Hebung zunehmender Synergien auf der Kostenseite, welche durch den zunehmenden und verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz nochmals deutlich intensiviert werden. Gleichzeitig wird aufgrund des Ausscheidens eines Geschäftspartners im Abonnementbereich im kommenden Jahr mit einem moderateren Wachstum gerechnet, als ursprünglich geplant war. Dennoch ist die Zuversicht groß, dass mit den geplanten Initiativen weiterhin eine gute Entwicklung erzielt werden kann. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der stock3 AG für das Geschäftsjahr 2025 zum heutigen Zeitpunkt Umsatzerlöse zwischen EUR 13,8 und 14,3 Mio. und ein EBITDA zwischen EUR 1,3 und 1,8 Mio. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com



