Wenn der Aktienkurs von stock3 einmal Fahrt aufnimmt, geht es meist rasant voran. So zog die Notiz der gleichnamigen Börseninformationsplattform im April 2025 mal eben um mehr als 50 Prozent an und erreichte Anfang Mai 2025 ein Rekordhoch bei 33,20 Euro. Auf diesem Niveau kamen die Münchner auf einen Börsenwert von etwas mehr als 37 Mio. Euro. Seitdem hat die Notiz wieder an Terrain eingebüßt - insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...