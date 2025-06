Berlin - Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, sieht den G7-Gipfel in Kanada als Herausforderung für Bundeskanzler Friedrich Merz.



"Er ist einige Wochen jetzt im Amt und er hat drei wichtige Gipfelereignisse, G7, den Europäischen Rat und natürlich auch den Nato-Gipfel in der letzten Juni-Woche", sagte Hardt den Sendern RTL und ntv. "Und da wird es natürlich zum Schwur kommen müssen, was die zukünftige Verteidigungsfähigkeit Europas angeht."



"Das ist eine Feuertaufe, wenn man so will, für den deutschen Bundeskanzler, aber das, was er in den letzten sechs Wochen gezeigt hat, war beachtlich", so Hardt. Die Frage, ob er "weltpolitikfähig" sei, werde ihm eigentlich eher aus Deutschland gestellt, aber nicht von Kollegen aus anderen Parlamenten.





