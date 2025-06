Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland lag im Mai nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wie schon im April bei y/y 2,1%, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Dabei hätten weiter fallende Energiepreise (y/y -4,6%) zur Stabilisierung beigetragen, wohingegen der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln (y/y +2,8%) und Dienstleistungen (y/y +3,4%) inflationstreibend gewirkt habe. Gegenüber dem Vormonat April 2025 seien die Verbraucherpreise um 0,1% gestiegen. ...

