Die Puma-Aktie wurde in den vergangenen Jahren links liegen gelassen, doch die Berenberg-Analysten sehen Potenzial: Mit einer günstigen Bewertung und dem neuen CEO Arthur Hoeld könnte die Marke wieder durchstarten.Die Puma-Aktie hat in den letzten zwei Jahren durch eine Reihe von Gewinnwarnungen viele Investoren verunsichert. Das nachlassende Markenmomentum und die zunehmende Konkurrenz in der Branche bereiten Anlegern Sorgen und sorgten in diesem Jahr für eine Halbierung des Aktienkurses. Doch während der Markt die Entwicklung eher negativ sieht, sind die Analysten bei Berenberg optimistisch - und setzen auf ein Comeback der Marke. Bereits im April - als die Aktie bei 18 Euro auf einem …