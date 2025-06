Peer Güntzel, stellvertretender Geschäftsführer der DAL, erläutert, wie er die Erlöschancen großer Batteriespeicher einschätzt, welche Risiken er sieht - und wie sich das auf die Finanzierung auswirkt. Projekte, die ihre Erlöse vollständig - also "fully merchant" - über den Stromhandel erzielen, könnten in Zukunft schwieriger werden. Hybrid-PPAs für Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeichern in Co-Location stehen hingegen noch ganz am Anfang. pv magazine: Welche Rolle spielt die Finanzierung von Batteriespeichersystemen bei Ihnen? Peer Günzel: Seit rund zwei Jahren beschäftigen wir uns bei der ...

