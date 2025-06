FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVIVA TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 580 PENCE - BARCLAYS RAISES M&G TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 295 (240) PENCE - BERENBERG CUTS ENERGEAN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1000 PENCE - BERENBERG RAISES ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 268 (180) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (112) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2550 (2750) PENCE - 'BUY' - INVESTEC REINITIATES DIPLOMA PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5660 PENCE - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 925 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL STARTS VP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 760 PENCE - UBS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 725 (720) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 72 (68) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2025 AFX News