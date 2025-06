Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Montagmorgen an den Negativtrend der Vorwoche an und gibt leicht nach, belastet von den defensiven Schwergewichten. Obwohl der Schlagabtausch im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran unvermindert anhält, sei von Panik keine Spur, sagt ein Händler zur Marktstimmung. Dies zeige auch die leichte Entspannung der Ölpreise. Sollten diese in naher Zukunft aber kräftig steigen und die Transportwege gestört ...

