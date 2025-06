© Foto: Richard Drew - AP

Die Aktie von Circle hat sich seit ihrem Börsendebüt am 5. Juni mehr als vervierfacht - von 31 auf rund 134 US-Dollar. Am Freitag legte das Papier trotz geopolitischer Turbulenzen nochmals um 25 Prozent zu. Circle ist damit nicht allein. Die digitale Finanzwelt steht offenbar am Anfang einer neuen Welle von Börsengängen. In den vergangenen Wochen sind neben Circle auch eToro und Galaxy Digital an die US-Börse gegangen. Letzteres wird zusätzlich in Toronto gehandelt. Als nächster Kandidat gilt Gemini, die von den Winklevoss-Zwillingen gegründete Krypto-Börse, die bei der US-Börsenaufsicht SEC einen vertraulichen IPO beantragt hat. Weitere Namen für IPOs kursieren bereits: OpenSea, KuCoin, …