Lenzing will eine 2020 begebene Hybridanleihe, die keine feste Laufzeit hat, in ein neues Papier umtauschen. Die alte Hybridanleihe hat ein Volumen von 500 Millionen Euro. Bei einem Umtausch in das neue Papier soll es eine Cashkomponente von 10 Prozent geben. 90 Prozent des Nennbetrags sollen in die neue Schuldverschreibung getauscht werden. ...

