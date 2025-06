Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits leicht positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.605 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Daimler Truck und die Deutsche Bank, am Ende Symrise, Beiersdorf und Sartorius.



"Die Marktteilnehmer bleiben weiterhin vorsichtig, trauen sich jedoch vereinzelt wieder in den Aktienmarkt rein", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So befinden sich derzeit 25 der Dax 40 Unternehmen auf der Gewinnerseite. Abgabedruck zeigt sich bei den Aktien von Symrise nachdem das Unternehmen heruntergestuft worden ist." Auch bei den klassischen Technologieunternehmen wolle keine richtige Kauffreude aufkommen. Insgesamt sei der Handel vor der US-Handelseröffnung relativ ruhig und von einem sehr dünnen Handelsvolumen geprägt.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1578 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8637 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 73,90 US-Dollar; das waren 33 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur