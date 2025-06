Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Xlife Sciences AG vom 13.06.2025:Die Xlife Sciences AG ("Xlife Sciences", SIX: XLS), ein in der Schweiz ansässiger Inkubator und Accelerator für Innovationen im Bereich Life Sciences, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, "MoU") mit JIPYONG LLC ("JIPYONG"), einer führenden koreanischen Wirtschaftskanzlei, und JIPYONG IP ("JIPYONG IP"), einer renommierten Beratungsgesellschaft für geistiges Eigentum, unterzeichnet. Diese trilaterale Zusammenarbeit soll vielversprechenden koreanischen Life-Sciences-Unternehmen den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten - einschließlich potenzieller Börsengänge - erleichtern und gleichzeitig ihre globale Marktposition stärken. ...

