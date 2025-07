Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Xlife Sciences AG vom 17.07.2025:Die Xlife Sciences AG ("Xlife Sciences", SIX: XLS), ein Schweizer Unternehmen in der Wertentwicklung und Kommerzialisierung von Forschungsprojekten im Bereich Life Sciences, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen VERAXA Biotech AG ("VERAXA"), an dem Xlife Sciences mit rund 19 % beteiligt ist und das zuvor eine geplante Unternehmenszusammenführung mit der an der NASDAQ gelisteten SPAC Voyager Acquisition Corp. ("Voyager", NASDAQ: VACH) angekündigt hatte, eine Registrierungserklärung auf Prospekt F-4 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat. Dieses Prospekt enthält unter anderem eine vorläufige Vollmachtserklärung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...