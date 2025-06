Die Bilfinger-Aktie befindet sich seit Anfang April wieder im Aufwärtstrend. Am Montag verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 75,40 €. Die Turbulenzen an den Börsen schadeten dem Kurs kaum. Wie geht es hier weiter? Klare Wachstumsstrategie Der Konzernumbau in den letzten Jahren ist weit fortgeschritten, dürfte jedoch noch etwas weitergehen. Mittlerweile präsentiert das Unternehmen sich als ein führender Dienstleister im Bereich der Infrastruktur. ...

