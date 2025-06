© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

100 Prozent in zwölf Monaten, 700 Prozent in drei Jahren. Die Aktie von Streaming-Gigant Spotify hat eine atemberaubende Rallye hinter sich. Die ersten Analysten raten inzwischen, Gewinne mitzunehmen.Trotz der nervösen Marktlage und gemischter Zahlen im ersten Quartal konnte die Aktie von Streaming-Marktführer Spotify seit Jahresbeginn um über 57 Prozent zulegen - deutlich mehr als der S&P 500 mit einem Plus von nur 3 Prozent. Auf 12-Monatssicht hat sich der Wert mehr als verdoppelt. Die starken Kursgewinne, die die Spotify-Aktie in den letzten Monaten erzielt hat, führten zu einem neuen Allzeithoch von über 631 Euro - eine Rallye, die nicht zuletzt dem Rekordstand von 678 Millionen …