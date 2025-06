Graz - Bundeskanzler Christian Stocker hat in einer Regierungserklärung umfassende Maßnahmen als Reaktion auf den Amoklauf an einer Grazer Schule angekündigt.



Neun Schüler und eine Lehrerin waren bei der Tat ums Leben gekommen. Die Regierung werde noch diese Woche ein Paket mit Soforthilfen und langfristigen Sicherheitsmaßnahmen beschließen, so Stocker.



Zu den geplanten Maßnahmen gehören ein Entschädigungsfonds für die Opferfamilien, verstärkte Polizeipräsenz an Schulen sowie eine Ausweitung der schulpsychologischen Betreuung. Zudem soll das Waffenrecht verschärft werden, um den Zugang zu Waffen stärker zu regulieren. Für die betroffene Schule in Graz sind Sonderregelungen für die Matura vorgesehen.



Stocker sagte, dass die Tat eine Zäsur für Österreich darstelle. Er dankte den Einsatzkräften und versprach, aus der Tragödie zu lernen. Die Regierung hatte eine dreitägige Staatstrauer angeordnet und werde nun weitere Schritte setzen, um Schulen als sichere Orte zu erhalten.





