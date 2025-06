Mögliche Abschreibungen bei Münchener Rück - Was ist der Hintergrund?

Werbung







Der Rückversicherungskonzern Münchener Rück wickelt das Start-up Relayr ab.



Der weltweit größte Rückversicherer, die Münchener Rück, wickelt das ehemalige deutsche vorzeige Start-up Relayr ab. 2018 übernahm die US-Tochter HSB Relayr für 300 Millionen Euro. Das Start-up bot Industrieunternehmen bei der Digitalisierung durchgängige IoT-Lösungen an und wuchs zunächst schnell. Lange galt das Start-up als seltene Tech-Erfolgsgeschichte aus Deutschland. Nach der Übernahme 2018 ging der Umsatz seit 2019 stetig zurück. 2024 begann die Münchener Rück damit die Reisleine zu ziehen und verkaufte die Unternehmenssparten Sensorik für Aufzüge sowie Überwachungstechnik für rotierende Maschinen wie Pumpen, Getriebe oder Ventilatoren. Das verbliebene Geschäft wurde mittlerweile eingestellt. Das Unternehmen erklärte, der Entschluss zur Trennung vom Start-up-Engagement wurde in Folge einer Konzentration auf das Kerngeschäft getroffen. Bisher ist nicht bekannt, ob und in welcher Höhe Abschreibungen auf die Beteiligung der Münchener Rück vorgenommen werden müssen. Die Aktie der Münchener Rück notiert am Dienstagnachmittag rund 0,9 Prozent im Plus.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC