© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Der schwedische Staatsfonds wirft Elon Musk Arbeitsrechtsverstöße vor - und hat alle Tesla-Aktien im Milliardenwert verkauft. Derweil hat es auch am Optionsmarkt während der Fehde zwischen Musk und Trump gebrodelt.Der schwedische Staatsfonds AP7 hat seine gesamte Beteiligung an Tesla verkauft und den Elektroautohersteller auf eine Schwarze Liste gesetzt. Begründet wird der Schritt mit Verstößen gegen Arbeitsrechte in den USA. "AP7 hat beschlossen, Tesla aufgrund nachgewiesener Verstöße gegen Arbeitsrechte in den Vereinigten Staaten auf die schwarze Liste zu setzen", erklärte der Fonds am Freitag. Trotz mehrjähriger Gespräche und gemeinsamer Aktionärsanträge mit anderen Investoren habe Tesla …