© Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

Luckin Coffee, Chinas größte Kaffee-Kette, hat sich in den letzten Jahren rasant ausgebreitet und Starbucks auf dem chinesischen Festland überholt. Jetzt drängt das Unternehmen auf den US-Markt.Im Westen wurde Luckin Coffee mit einem spektakulären Buchhaltungsbetrugs-Skandal bekannt, durch den das Unternehmen 2020 von der Nasdaq-Börse geflogen war. Inzwischen hat Luckin ein überraschendes Comeback geschafft. Mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen und extremen Rabattaktionen hat sich Luckin wieder ins Geschäft gekämpft. In China betreibt der Lokalmatador mehr als doppelt so vielen Filialen wie US-Riese Starbucks. Gestärkt von dieser Erfolgsstory will das Unternehmen nun auch auf dem US-Markt …