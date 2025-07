NEW YORK (dpa-AFX) - Die Entscheidung der US-Notenbank Fed, die Leitzinsen unverändert zu belassen, hat die US-Börsen am Mittwoch zunächst kaltgelassen. Denn die ganz überwiegende Mehrheit von Ökonomen hatte damit gerechnet, dass die Fed den Zinssatz bei 4,25 bis 4,50 Prozent belässt. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat zuletzt mit 44.646 Punkten quasi auf der Stelle. Der Blick der Investoren richtet sich nun auf die Pressekonferenz der Notenbanker um ihren Chef Jerome Powell.

Der marktbreite S&P-500-Index lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.385 Punkten. Für den von Technologie-Schwergewichten dominierten Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 23.412 Zähler etwas stärker aufwärts.

Am Markt war man davon ausgegangen, dass die Fed erneut dem starken politischen Druck von US-Präsident Donald Trump widersteht und die Leitzinsen nicht senkt. Für den weiteren Jahresverlauf prognostizieren viele Beobachter jedoch, dass die Fed die Zinsen senken wird. Allerdings gibt es auch Argumente dagegen. So wuchs die US-Konjunktur zuletzt stärker als erwartet, wie am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten. Auch der Arbeitsmarkt ist robust.

Die Papiere von Harley-Davidson schnellten um über 16 Prozent auf den höchsten Stand seit Jahresanfang. Der Motorradhersteller geht eine strategische Partnerschaft mit den Finanzinvestoren KKR und Pimco ein. Dabei wird die Finanzdienstleistungssparte HDFS knapp fünf Prozent ihrer Stammaktien an KKR und Pimco verkaufen.

Aktien von GE Healthcare büßten trotz höherer Zielvorgaben für den Gewinn und die Profitabilität im laufenden Jahr 6,3 Prozent ein. Allerdings war der Kurs des Herstellers von Medizintechnik vom Tief im April bereits um mehr als ein Drittel gestiegen.

Die Anteilscheine von Starbucks verloren nach anfänglichen Gewinnen zuletzt 0,4 Prozent. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis und der Profit der Kaffeehaus-Kette gingen zuletzt stärker zurück als erwartet.

Der Gesundheitsdienstleister Humana rechnet in diesem Geschäftsjahr mit einem besseren Ergebnis. Andere Unternehmen der Branche hatten mit ihren Prognosen dagegen zuletzt enttäuscht. Humana-Aktien gewannen 10,6 Prozent.

Der Zahlungsdienstleister Visa setzte im abgelaufenen Quartal dank anhaltend robuster Konsumausgaben mehr um. Die Papiere legten leicht zu./bek/he

