PARIS/BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Noch-Renault-Chef Luca de Meo wird nach seinem Abgang beim französischen Autobauer Vorstandsvorsitzender von Kering . Der Luxuswarenhersteller bestätigte am Montagabend in Paris den Wechsel. Er trete das Amt zum 15. September an, teilte der Konzern weiter mit. Der Milliardär und Kering-Mehrheitseigentümer Francois-Henri Pinault ist bisher in einer Doppelrolle Chef des Vorstands und des Verwaltungsrats von Kering. Die Doppelrolle werde beendet. Zu Kering gehören Marken wie Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga und Bottega Veneta.

Bereits am Wochenende hatte der Automobilkonzern mitgeteilt, dass der italienische Manager nach fünf Jahren an der Spitze der Renault-Gruppe von seinem Amt zurücktrete und sich "neuen Herausforderungen außerhalb des Automobilsektors" stelle. De Meo verlässt das Unternehmen zum 15. Juli. Die Suche nach einem neuen Chef geschehe im Rahmen des Nachfolgeplans im Unternehmen, hieß es von Renault.

Die Aktie des Automobilkonzerns fiel am Montag deutlich, während die Papiere des Luxuswarenherstellers Kering deutlich stiegen. Medien hatten bereits berichtet, dass de Meo bei der Gucci-Mutter anheuern wird.