Europa will in der künstlichen Intelligenz unabhängig werden und bekommt dabei Schützenhilfe von Nvidia. Konzernchef Jensen Huang warb zuletzt auf einer Europareise für das Konzept einer "souveränen KI".Laut Huang müsse Europa jetzt in eigene KI-Infrastruktur investieren, um nicht dauerhaft abhängig von wenigen US-Konzernen zu bleiben. Huang fordert mehr Tempo: "Wir werden hier Milliarden investieren … aber Europa muss schnell in die KI einsteigen", sagte er bei einem Auftritt in Paris. Großbritannien will mit gutem Beispiel vorangehen. Premierminister Keir Starmer kündigte vergangene Woche Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Pfund an, um die Rechenkapazitäten des Landes zu stärken. …