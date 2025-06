Der Dow Jones stieg am Montag um rund 350 Punkte und erreichte wieder 42.500.Investoren setzen auf eine Art Lösung im Israel-Iran-Konflikt, der letzte Woche aufgekommen ist.Trotz einer positiven Tendenz bei den Aktien halten Handelsbedenken und Konflikte im Nahen Osten das bullische Momentum in Schach.Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fand am ...

