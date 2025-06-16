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WKN: A2QM6J | ISIN: US81728A1088 | Ticker-Symbol: 407
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SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC 5-Tage-Chart
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DADA NEXUS
DADA NEXUS LTD ADR Chart 1 Jahr
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DADA NEXUS LTD ADR1,680-2,33 %
FIBROGEN INC0,238+3,75 %
FORWARD AIR CORPORATION18,200+4,00 %
HARMONY ENERGY INCOME TRUST PLC1,070+0,94 %
PLAYA HOTELS & RESORTS NV11,5000,00 %
RAPT THERAPEUTICS INC0,895-1,10 %
READLY INTERNATIONAL AB2,4100,00 %
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC0,320+21,67 %
UNIRENTA CORPORATES82,86-0,38 %
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