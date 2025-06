The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2025



ISIN Name

GB00BLNNFY18 HARMONY ENERGY INCOME TR.

LU0039632921 UNIRENTACORP INH. A

LU0055734320 UNIRESERVE: EURO A

LU0059863547 UNIRESERVE: USD

LU0192293511 UNIEURORENTA REAL ZINS A

LU0192294089 UNIEURORENTA REAL -NET-A

LU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES

NL0012170237 PLAYA HOTELS+RES. EO -,10

SE0014855292 READLY INTERNATIONAL AB

US23344D1081 DADA NEXUS LTD ADS

US31572Q8087 FIBROGEN INC. DL-,01

US3498531017 FORWARD AIR CORP. DL-,01

US75382E1091 RAPT THERAP. INC.DL-,0001

US81728A1088 SENSEI BIOTHER. DL -,0001





© 2025 Xetra Newsboard