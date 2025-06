Naurath (Wald) - Bei Naurath (Wald) in Rheinland-Pfalz hat es am Montagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten gegeben.



Ein Pkw war gegen 13:20 Uhr zwischen Büdlicherbrück und der Autobahnanschlussstelle Mehring aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lkw kollidiert, wie die Polizeiinspektion Hermeskeil mitteilte. Der 76-jährige Fahrer des Pkw und seine 68-jährige Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.



Der 54-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die L150 musste bis etwa 19:30 Uhr voll gesperrt werden, um den Unfall aufzunehmen. An den Rettungs- und Bergungsarbeiten waren mehrere Polizeiinspektionen, ein spezialisiertes Verkehrsunfallteam, Rettungsdienst mit Hubschrauber und Notarzt sowie freiwillige Feuerwehren beteiligt. Die Polizei Hermeskeil ermittelt zu den genauen Unfallursachen.





