Dessau-Roßlau - Durch die zunehmende Dürre verschärft sich laut Umweltbundesamt (UBA) die Wasserknappheit und stellt eine ernste Bedrohung für die Landwirtschaft, Wälder und die Wirtschaft dar.



"In vielen Regionen Deutschlands, etwa in Mitteldeutschland, ist die Waldbrandgefahr bereits jetzt wieder hoch", sagte der UBA-Präsident Dirk Messner der "Rheinischen Post" (Dienstag). "Besonders alarmierend ist die Situation aber für die Landwirtschaft: Anhaltender Wassermangel setzt Böden und Pflanzen unter Stress, gefährdet Ernten und damit die Versorgungssicherheit."



Die Landwirtschaft brauche dringend verlässliche Wasserstrategien, und auch die Bevölkerung müsse lernen, sparsamer mit Wasser umzugehen. "Wasser ist keine Selbstverständlichkeit mehr", sagte Messner. Dabei könnte es zu Einschränkungen in der privaten Nutzung kommen, "etwa bei der Gartenbewässerung oder dem Befüllen von Pools."





© 2025 dts Nachrichtenagentur