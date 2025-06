Nach welchen Kriterien entscheiden Verbraucher:innen, welche Lebensmittel in ihrem Einkaufswagen landen? Kaufen sie das Produkt, das am günstigsten ist? Die gesündeste Variante? Oder achten sie darauf, was dem Klima am wenigsten schadet? Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC liefert eine klare Antwort: Beim Lebensmitteleinkauf schauen 61...

Den vollständigen Artikel lesen ...